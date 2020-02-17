القاهرة تحضتن بطولة كأس العالم لسلاح الشيش

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جدة - عمرو شويل

ويتنافس فى هذه الجولة المؤهلة 200 لاعبا يمثلون 42 دولة من مختلف انحاء العالم من بينهم ابطال مصر .

وأكد عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح ، أنه من ضمن الدول المشاركة فى البطولة الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وإيطاليا وفرنسا وكوريا وروسيا وكندا والبرازيل والارجنتين والصين التى وصلت للقاهرة بالفعل وأوكرانيا وإسبانيا وكرواتيا والبرتغال وسلوفاكيا وتايلاند والمجر واستراليا والتشيك وقبرص واليونان والدنمارك وجورجيا وبولندا وبلجيكا والنمسا وهونج كونج وفنزويلا وغيرها من الدول .

قال الحسينى، إن هناك اربع دول عربية ايضا مشاركة فى البطولة وهى مصر البلد المضيف وتونس والكويت والجزائر .

أضاف الحسينى ، أن المنافسات ستقام جميعها بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة على مدار ثلاثة ايام خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجارى فردى وفرق.

وشهدت رياضة السلاح مؤخرا انجاز جديد بفوز محمد حمزة لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المصنف الأول عالميا بذهبية بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا بعد الفوز علي بطل فرنسا 15 /6.

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وتأهل حمزة إلى النهائى بالفوز على لاعب فرنسا أيضا بنفس النتيجة، بينما تأهل الى نصف النهائى بالفوز على بطل روسيا 15 /10 فى دور ربع النهائى.

وفاز حمزة على بطل أمريكا فى دور ال 16 بنتيجة 15 /9، وتأهل حمزة الى دور ال 16 بالفوز على بطل روسيا بنتيجة 15 /12 .

واحتل حمزة مؤخرا المركز ال 12 فى منافسات الفرق مع منتخب سلاح الشيش للكبار فى كأس العالم بفرنسا بعد الخسارة فى تحديد المراكز من أوكرانيا بنتيجة 45 /28 .

كما حصل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش مؤخرا على المركز الـ12 فى كأس العالم بإيطاليا، حيث أنه تم تكريمه مؤخرا فى كونجرس الاتحاد الدولى لتصدره التصنيف العالمى.

توج محمد حمزة فى 2019 الماضى بفضية كأس العالم للشباب بإيطاليا لسلاح الشيش و برونزية كأس العالم للشباب ببولندا لسلاح الشيش، وسط السعى إلى مواصلة صدارة التصنيف هذا الموسم أيضا، فيما توج أحمد السيد ببرونزية بطولة الجامعات الأمريكية لسلاح سيف المبارزة.

ويسعى اتحاد السلاح إلى مواصلة إنجازات اللعبة فى العام الجديد، وتجدر الإشارة إلى فوز أيمن فايز بذهبية بطولة أمريكا لسلاح سيف المبارزة بالفوز على بطل امريكا .