شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقى: جماهير الزمالك لا تحتاج لشكر فهى متواجدة فى كل مكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المغربى أشرف بن شرقى لاعب نادى الزمالك، أن الأجواء في الإمارات مثالية للعب الكرة، وذلك عقب وصول الفريق إلى الإمارات من أجل مواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السادسة من مساء الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد ملعب نادى الجزيرة، بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

وعن استقبال جماهير الزمالك، قال بن شرقى: جماهير الزمالك لا تحتاج لشكر فهى متواجدة فى كل مكان، ودائما وراء الفريق في كل مكان، مؤكدا أن مباراة السوبر المصرى مثل أي مباراة نهائية، تلعب على جزئيات بسيطة، وفنحن جاهزون لإسعاد الجماهير.

وتوجه لاعبو نادى الزمالك، فور وصولهم مطار أبو ظبى، إلى مقر إقامة الفريق وسط استقبال جماهيرى كبير، حيث، استقلت بعثة الزمالك الأتوبيس الخاص بهم فور تحية الجماهير التي حرصت على استقبالهم.

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وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة، في استقبال اللاعبين والجهاز الفنى، فى مطار أبو ظبى، وحرصت الجماهير على رفع لافتة عليها صورة المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الذى سجل ثنائية فى فوز الفريق مؤخرا بالسوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل الثلاثية البيضاء يوسف أوباما "هدف" وبن شرقى "هدفين"، ليفوز الأبيض بالكأس الرابع فى السوبر الإفريقى.

وخاض الزمالك مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز فى المباراة المقبلة، وإبعادهم عن أجواء الفرحة التى عاشها الفريق عقب التتويج بالسوبر الإفريقى.

وشارك محمود جنش حارس الزمالك، لأول مرة، فى حراسة مرمى الفريق فى تلك الودية جولدى التى شهدت تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين الذين لم يشاركوا فى مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة أمام الترجى التونسى والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتوج باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أول أمس، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى.