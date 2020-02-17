الأهلى يصل الإمارات مساء اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر

جدة - عمرو شويل يستعد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلى، المدير الإدارى، لاستقبال بعثة الفريق فى مطار أبوظبى مساء اليوم الاثنين، وحرص الثنائى على السفر أمس قبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الإمارات؛ للترتيب لاستقبال البعثة وحجز فندق الإقامة ومعاينة ملعب التدريب.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك على كأس السوبر فى السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبي، يترأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين، فيما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارة البعثة وتوجه الثنائى للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلى، وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق عقب الفوز على المصرى البورسعيدى، وذلك لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية وهامة فى شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

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ويكرم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.