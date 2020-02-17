شكرا لقرائتكم ميرتنز ينقذ نابولي من فخ كالياري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز دريس ميرتنز هدفا رائعا ليمنح نابولي الفوز 1-صفر على كالياري والتقدم على منافسه نحو المركز الثامن في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وكان فريق المدرب جينارو غاتوزو يبحث عن رد فعل بعد الخسارة 3-2 على أرضه أمام ليتشي في الجولة الماضية بينما كان هدف ميرتنز من تسديدة قوية في الدقيقة 65 كافيا للخروج بالنقاط الثلاث.

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وكانت لقطة هدف ميرتنز من اللقطات المميزة النادرة في المباراة متوسطة المستوى ليصبح اللاعب البلجيكي على بُعد هدف واحد من ماريك هامشيك الهداف التاريخي للنادي برصيد 121 هدفا.

وهذه أول مرة يخرج فيها نابولي بشباك نظيفة في تسع مباريات تحت قيادة المدرب غاتوزو وأصبح رصيده 33 نقطة في المركز الثامن وبفارق نقطة واحدة عن كالياري الذي تراجع إلى المركز 11.

ولم يحقق كالياري أي فوز في آخر عشر مباريات بالدوري المحلي بعدما اكتفى بالتعادل أربع مرات في أسوأ سجل للفريق منذ الإخفاق في تحقيق أي انتصار في 11 مباراة متتالية في أبريل 2015.