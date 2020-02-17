تفاصيل رحلة الأهلي والزمالك للإمارات لخوض لقاء السوبر

وصلت مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، بعثة النادى الأهلى استعدادا للسفر إلى الإمارات، لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها الخميس يوم 20 الشهر الجارى، باستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى، وشهدت بعثة الأهلى حفاوة كبيرة من قبل العاملين والمترددين على المطار، الذين التقطوا معهم الصور التذكارية.

كما وصلت بعثة فريق الزمالك إلى مطار أبو ظبى، وسط حشد جماهيره، من أجل خوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، المقرر إقامتها فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد ملعب نادى الجزيرة، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، وحرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة على إنهاء كافة إجراءات استقبال الفريق.

و اعتذار الكابتن محمود الخطيب نظرا لسفرة الى فرنسا لمتابعة رحلة علاجة.

وغادرت بعثة الفريق الأبيض مطار القاهرة الدولى صباح اليوم، الاثنين، مُتوجهة إلى الإمارات، استعداداً لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، وشهدت بعثة الزمالك حفاوة كبيرة من قبل العاملين والمترددين على المطار والذين التقطوا معهم الصور التذكارية.

وخاض الزمالك مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الأفريقى، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة الماضى باستاد الغرافة القطرى، وفضل الجهاز الفنى للأبيض بقيادة كارتيرون السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق ومنح اللاعبين مزيداً من الراحة والتركيز فى المباراة المقبلة، وإبعادهم عن أجواء الفرحة التى عاشها الفريق عقب التتويج بالسوبر الأفريقى.

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كارتيرون يواجه الأهلي بتشكيل الترجى

ويُفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خوض مباراة الأهلى بنفس التشكيل الذى دفع به فى مباراة الترجى التونسى فى كأس السوبر الأفريقى الذى شهد فوز الزمالك بنتيجة 3 / 1، ويرى المدرب الفرنسى ضرورة الاعتماد على نفس المجموعة التى شاركت فى المباراة لتجانسهم جيدًا وظهورهم بأداء مُميز، بالإضافة إلى استغلال الروح المعنوية المرتفعة لديهم بعد الفوز على الفريق التونسى، والذى ضم كلاً من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم"، لمواصلة الانتصارات فى ظل رغبة الأبيض وجهازه الفنى فى تحقيق البطولة الثانية على التوالى على حساب الأهلى، خاصة أن الفريق مُقبل على العديد من التحديات فى الفترة المقبلة.



وفى المقابل، تستعد بعثة الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي للسفر إلى الإمارات ظهر اليوم الاثنين استعداداً لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصرى، فى الوقت الذى وضع الجهاز الفنى برنامجا إعداديا خاصا للمباراة المرتقبة، ويرأس البعثة خالد الدرندلى أمين الصندوق، ومن المقرر أن يُسافر أكثر من عضو بمجلس الإدارة للإمارات لدعم الفريق فى هذه المباراة المرتقبة، فيما اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى عن السفر لحضور المباراة بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات.

فرمان فايلر

من جانبه، طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، فرض سرية على تدريبات الفريق طوال تواجد البعثة الحمراء في الإمارات قبل مواجهة الزمالك، خاصة أنه يرغب فى تحفيظ اللاعبين خطة المباراة، والتدريب على بعض الجمل التكتيكية التى يرغب لا يرغب فايلر فى تنفيذها أمام المنافس، وأكد المدرب السويسرى ضرورة ابتعاد الفريق عن أى مؤثرات خارجية تتعلق بالجمهور أو الإعلام أو غيرهم خلال تواجد الفريق وتدريباته التى سيستعد منها للمباراة المرتقبة.