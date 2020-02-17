سقوط كوميدي لزيدان يشعل سخرية مواقع التواصل

ظهر مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، في لقطة كوميدية، أثناء مجريات المباراة التي جمعت فريقه بضيفه سلتا فيغو أمس الأحد، في ختام مباريات الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني.
وفي الدقيقة 61، وعندما كان زيدان يوجه لاعبيه من المنطقة المخصصة للمدربين، تفاجأ بمدافع سلتا فيغو، الغاني جوزيف أودو وهو يندفع نحوه، من أجل الحفاظ على كرته لكي لا تخرج إلى رمية تماس، لكن المدافع وجد نفسه أمام المدرب الفرنسي ليصدم به ويسقط الثنائي أرضا في لقطة كوميدية.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة أودو خلال اصطدامه بزيدان، حيث يظهر المدافع الغاني مستلقيا على الأرض وقدمه اليمنى ملتصقة بخد المدرب الفرنسي.
ولم يخلف هذا الاصطدام أي إصابات، حيث نهض زيدان بسرعة وواصل توجيه لاعبيه، كما استكمل أودو المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليحافظ ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة الوصيف.
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