شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعتمد على قائمة لقاء الترجى التونسى فى مواجهة الأهلى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى، على نفس القائمة التى خاض بها السوبر الأفريقى فى اللقاء الذى سيجمع القطبين فى الساعة السابعة مساء الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد ملعب نادى الجزيرة بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى كلاً من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي. محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع Advertisements طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط. مصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وخاض الزمالك مواجهة الترجى الماضية بالسوبر الإفريقى بنفس القائمة، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل الثلاثية البيضاء يوسف أوباما "هدف" وبن شرقى "هدفين"، ليفوز الأبيض بالكأس الرابع فى السوبر الإفريقى كما خاض الزمالك مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، ووصل الزمالك اليوم إلى الإمارات بالقائمة التى خاض بها مواجهة الترجى.