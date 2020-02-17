شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كرة سوبر الأهلى والزمالك فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عن شكل الكرة التى ستقام بها المباراة، وهى نفس الكرة المستخدمة فى الدورى الإسبانى. ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى السوبر المحلى فى السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبي، ويرأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين، فيما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارة البعثة ووتوجه الثنائى للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلى، وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق عقب الفوز على المصرى البورسعيدى، لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية ومهمة فى شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.

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كرة السوبر