شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلى يطمئن على إقامة بعثة الأهلي فى الإمارات وفايلر يحدد برنامج اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى المتوجهة إلى الإمارات، على التواصل مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الذى سبق البعثة إلى هناك لبحث كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة.

واطمأن الدرندلى على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق ووسائل الانتقالات وملاعب التدريب، وذلك قبل وصول البعثة إلى الإمارات بوقت كاف.

وقرر رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، إقامة تدريبات استشفائية للاعبين فى فندق إقامة الفريق اليوم بالإمارات، وحدد السويسرى برنامج بدنى واستشفائى للاعبين فى الجيم الخاص بفندق إقامة اللاعبين مساء اليوم لتفادى إجهاد السفر ومنح الفريق الراحة اللازمة قبل خوض التدريبات بشكل طبيعى غدا الثلاثاء.

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وتغادر بعثة الأهلى إلى الإمارات فى الثانية ظهر اليوم على أن تصل إلى أبو ظبى فى الثامنة والنصف مساءً، ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك على كأس السوبر فى السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبي.

ويترأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين الصندوق، فيما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارة البعثة، وتوجه الثنائى للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلى، وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق عقب الفوز على المصرى البورسعيدى، لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية ومهمة فى شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.