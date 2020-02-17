شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد 2002 يتعادل مع اليونان فى بطولة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 بقيادة مديره الفنى أسر القصبى أمام نظيره اليونانى بنتيجة 21 / 21 ، فى أولى مباريات أحفاد الفراعنة فى الفترة الصباحية ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة فى اليونان . وجاءت نتائج الأشواط كالتالى: الشوط الأول تقدم مصر بنتيجه 5/6 و الشوط الثانى تعادل بنتيجة 8/8 والشوط الثالث تقدم اليونان بنتيجة 7/8. وبذلك حصل منتخب مصر على نقطتين ونصف بواقع نقطة الشوط الأول ونصف نقطة من التعادل فى الشوط الثانى و نقطة التعادل فى النتيجة النهائية وفقا للوائح البطولة . ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مواليد 2002 مع نظيره السعودى فى الفترة المسائية . وتوجهت صباح أمس بعثة المنتخب الوطنى للناشئين لكرة اليد لمواليد ٢٠٠٢ إلى اليونان للمشاركة فى البطولة . Advertisements ووضع الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى نظاما جديدا للمباريات خلال البطولة بدءا من الدور الأول للمجموعات حيث ستكون مدة المباراة ٤٥ دقيقة مقسمة على 3 أشواط كل شوط مدته 15 دقيقة ولكل مدرب منتخب مشارك فى البطولة الحق فى 3 فترات كوقت مستقطع خلال المباراة . بينما ستكون مدة المباراة النهائية 60 دقيقة مقسمة على 3 أشواط كل شوط مدته 20 دقيقة ولكل منتخب له 3 مرات وقت مستقطع خلال المباراة النهائية . يرأس بعثة المنتخب الوطنى الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الإتحاد ومعه أسر القصبى مديرا فنيا للمنتخب ومعه هانى الفخرانى مساعدا للمدير الفنى ومحمود غريب مديرا إداريا للمنتخب والدكتور ماجد حاتم طبيبا للبعثة ومعهم اللاعبين مصطفى قسطاوى ويوسف حاتم لحراسة المرمى وراضى محمد ويوسف سامى وهشام صلاح ومحمد سمير ومروان حاتم وشهاب على وعمر ماجد ومهاب سعيد وعمر معتز وعمر محمود وَعَبَد الرحمن باهى وإبراهيم حسن ومحمد رفاعى ومحمد طارق وعمر شريف وبيجاد مروان. تضم مجموعه منتخب مصر المجموعه الأولى مصر، اليونان، رومانيا، السعوديه، الكويت، البحرين، صربيا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات أسبانيا، تركيا، تونس، المغرب،مونتينجرو، مقدونيا، كرواتيا. فيما يلتقى منتخب مصر صباح غدا الثلاثاء أمام منتخب صربيا و فى المساء أمام منتخب الكويت والاربعاء صباحآ منتخب مصر امام منتخب البحرين الاربعاء فى المساء منتخب مصر امام منتخب رومانيا.

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