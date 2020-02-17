شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: جاهزون للفوز على الأهلى الخميس رغم إجهاد السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالإمارات، أن الفريق جاهز لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى، فى اللقاء الذى سيجمع الفريقين فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد ملعب نادى الجزيرة بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

وأضاف أحمد مرتضى منصور، فى تصريحات على هامش وصول البعثة البيضاء إلى الإمارات، أن الفريق كان مُجهداً من السوبر الأفريقى الذى خاضه الفريق أمام الترجى التونسى والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتوج باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة، على استاد الغرافة القطرى.

وشدد رئيس بعثة الزمالك فى السوبر المصرى على أنه على الرغم من الإجهاد الذى تعرض له الفريق خلال الفترة الأخيرة التى كان آخرها مواجهة الترجى، إلا أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك سيجهز اللاعبين بأفضل صورة، متمنياً تحقيق الفوز فى كلاسيكو العرب مؤكدا أنه يتمنى حضور جماهير الأهلى والزمالك بأكبر صورة فى المباراة والاستمتاع باللقاء.

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واستقبلت جماهير الزمالك، اللاعبين فى مطار أبو ظبى، بهتافات: "أبطال أفريقيا اهم.. السوبر يا زمالك"، وذلك بعد وصول الفريق الأبيض إلى الإمارات من أجل مواجهة الأهلى.

واستقبل أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة، اللاعبين والجهاز الفنى فى مطار أبو ظبى، وحرصت الجماهير على رفع لافتة عليها صورة المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الذى سجل ثنائية فى فوز الفريق مؤخرا بالسوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل الثلاثية البيضاء يوسف أوباما "هدف" وبن شرقى "هدفين"، ليفوز الأبيض بالكأس الرابع فى السوبر الإفريقى.

وخاض الزمالك مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على استاد الغرافة القطرى، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز فى المباراة المقبلة، وإبعادهم عن أجواء الفرحة التى عاشها الفريق عقب التتويج بالسوبر الأفريقى.