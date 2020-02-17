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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نوران جنينة لاعبة يد الأهلى: حلمى أكون مهندسة ديكور وبحب ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى نوران جنينة لاعبة يد الأهلى، التى تعد أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الرسم.. بحب أرسم جدا فى وقت الفراغ.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
أنا بعمل أكل كتير.. لكن أكتر أكلة بحب أعملها وشاطرة فيها هى الأكل الصينى.من نجمك المفضل؟
أحمد عز بحب تمثيلة قوى وكل أفلامه.من مطربك المفضل؟
تامر حسنى.. بحب كل أغانيه وحفظاها كلها.
نوران جنينة
الصراحة أنا بحب الرياضة جدا من وأنا صغيرة.. لكن لو مكملتش فى الرياضة أتمنى أكون مهندسة ديكور.لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا ممكن أزعق بصوت عالى بس لو معايا صحابى لو لوحدى مش هرد.
نوران جنينة 1
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
ياسمين صبرى بحب تمثيلها.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال علشان مريح أكتر بالنسبالى.. بس أكيد فى وقت للفورمال.
نوران جنينة 2
نوران جنينة 3
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