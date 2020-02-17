شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الزمالك تستقبل اللاعبين بمطار أبوظبى بهتافات أبطال أفريقيا وصور بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت جماهير الزمالك لاعبى الفريق الأبيض فى مطار أبو ظبى، بهتافات: "أبطال أفريقيا أهم.. السوبر يا زمالك"، بعد وصول الفريق الأبيض إلى الإمارات من أجل مواجهة الأهلى فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد ملعب نادى الجزيرة، بمدينة أبو ظبى بالإمارات.





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واستقبل أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة، اللاعبين والجهاز الفنى، فى مطار أبو ظبى، وحرصت الجماهير على رفع لافتة عليها صورة المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الذى سجل ثنائية فى فوز الفريق مؤخرا بالسوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل الثلاثية البيضاء يوسف أوباما "هدف" وبن شرقى "هدفين"، ليفوز الأبيض بالكأس الرابع فى السوبر الإفريقى.

وخاض الزمالك مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الأفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز فى المباراة المقبلة، وإبعادهم عن أجواء الفرحة التى عاشها الفريق عقب التتويج بالسوبر الأفريقى.

وشارك محمود جنش حارس الزمالك، لأول مرة، فى حراسة مرمى الفريق فى تلك الودية جولدى التى شهدت تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين الذين لم يشاركوا فى مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة أمام الترجى التونسى والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتوج باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أول أمس، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى.