شكرا لقرائتكم خبر عن 500 من ذوى القدرات والهمم برحلات "اعرف بلدك" للأقصر وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير- مكتب ذوى القدرات والهمم، رحلة إلى الأقصر وأسوان بمشاركة 500 من ذوى القدرات والهمم، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، ضمن فعاليات مشروع "اعرف بلدك"، والذى تنظمه الوزارة خلال الفترة من (14-20) فبراير الجارى، بحضور منسقى مكاتب الإعاقة بالمحافظات، وممثلى مكتب ذوى القدرات والهمم بالوزارة الدكتور وليد رجب والدكتور محمد عبدالستار.

ويهدف مشروع "اعرف بلدك"، الذى يتم تنفيذه سنويًا، لتعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب، والتعارف وتبادل الخبرات بين مختلف شباب المحافظات وتشجيع السياحة الداخلية والعمل على إنعاش الحركة الاقتصادية بمختلف المدن السياحية المصرية.

ويشارك فى فعاليات الفوج ذوى القدرات والهمم من محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الغربية، جنوب سيناء، شمال سيناء، المنيا، أسيوط، بنى سويف، الفيوم، مطروح، الدقهلية، أسيوط، بورسعيد، الشرقية، السويس، القليوبية، كفر الشيخ، دمياط، قنا، الإسماعيلية، البحر الأحمر، سوهاج) وممثلين كافة الإعاقات (الحركية - الصم والبكم - الذهنية - المكفوفين - ضعاف البصر - قصار القامة).

وسيتم تقسيم المشاركين إلى قسمين قسم منهم يبدأ البرنامج بالأقصر بينما القسم الآخر يبدأ برنامجه بأسوان ويتم التبادل بعد ثلاثة أيام وسيزور المشاركين فى الأقصر البر الشرقى (معبد الكرنك - معبد الأقصر - متحف الأقصر)، البر الغربى (معبد حتشبسوت، جزيرة الموز، معبد هابو، وأدى الملوك)، الصوت والضوء، علاوة على جولات حرة بالسوق السياحي، بينما سيزور المشاركين فى أسوان (متحف النوبة، السد العالي، المسلة الناقصة، جزيرة النباتات، معبد فيلة، القرية النوبية )، علاوة على الجولات الحرة.