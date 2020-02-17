شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر الأهلى والزمالك بـ"كرة" الدورى الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الاتحاد المصرى لكرة القدم ، من إحدى الشركات العالمية للأدوات الرياضية، كرة تم إنتاجها خصيصاً لمباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها الخميس المقبل بين الأهلى والزمالك والتى تقام باستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى.

وقال محمد فضل، عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على السوبر وملف التعاقد مع الشركة، إن كرة مباراة السوبر هى نفسها التى تستخدم فى مباريات الدورى الإسبانى، وطبع على كرة المباراة شعارات الأهلى والزمالك وبطولة السوبر.

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وتم الاتفاق على الكرة الجديدة فى جلسة التفاوض الأخيرة التى حضرها أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوى اللجنة وحمادة زاهر مدير التسويق ممثلين عن الاتحاد المصرى مع الشركة العالمية فى زيارتهم الأخيرة إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يتسلم اليوم طرفا مباراة السوبر النسخ الخاصة بكل منهما من كرة البطولة، فيما تم الاتفاق مع الشركة العالمية أيضاً على مزيد من الكرات الشهر المقبل لتوزيعها على كافة أندية الممتاز واعتمادها كرة رسمية لمباريات الدورى اعتبارا من الدور الثانى والأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر، إضافة إلى الملابس الجديدة الخاصة بالحكام، حسب الاتفاق الجديد مع الشركة.

وتشهد أبو ظبى الكشف عن الكرة الجديدة قبل مباراة السوبر، حيث ستقام بها المباراة الاستعراضية بين عدد من النجوم القدامى لفريقى الأهلى والزمالك بالصالة المغطاة بنادى الجزيرة يوم الأربعاء المقبل والتى دعى لمتابعتها 500 مشجع من كل فريق لتوطيد العلاقات الطيبة بين جماهير الناديين قبل الحدث الكبير الذى ينتظره الجميع الخميس المقبل.