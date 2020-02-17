شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل أبو ظبى لخوض السوبر المصرى وسط احتشاد جماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة فريق الزمالك إلى مطار أبو ظبى، وسط حشد جماهيره، من أجل خوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، المقرر إقامتها فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد ملعب نادى الجزيرة، بمدينة أبو ظبى بالإمارات، وحرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة على إنهاء كافة إجراءات استقبال الفريق.

وخاض الزمالك مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز فى المباراة المقبلة، وإبعادهم عن أجواء الفرحة التى عاشها الفريق عقب التتويج بالسوبر الإفريقى.

وشارك محمود جنش حارس الزمالك، لأول مرة، فى حراسة مرمى الفريق فى تلك الودية جولدى التى شهدت تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين الذين لم يشاركوا فى مباراة السوبر الأفريقى الأخيرة أمام الترجى التونسى والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتوج باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أول أمس، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى.

وجاء قرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بالدفع بجنش فى تلك الودية لتجهيزه لمنافسات الفترة المقبلة بداية من مواجهة الأهلى، التى ستُقام باستاد محمد بن زايد معقل نادى الجزيرة، بمدينة أبو ظبى بالإمارات وتوج الزمالك مؤخرا ببطولة السوبر الإفريقى عقب الفوز على الترجى ليكون السوبر الرابع فى تاريخ القلعة البيضاء بالبطولة القارية التى أسعدت جماهير قلعة ميت عقبة.