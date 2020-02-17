شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا وقت إضافى فى مباراة السوبر.. وركلات الترجيح حال التعادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن موقف مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بين الفريقين، فى المباراة المقرر لها الخميس المقبل بكأس السوبر المصرى على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مسئولو المسابقات، إنه إذا انتهت المباراة بالتعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح مباشرة دون اللجوء إلى وقت إضافى.

وتقام المباراة فى السابعة مساء الخميس المقبل على ملعب هزاع بن زايد فى الإمارات.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، لإدارة مباراة الأهلى والزمالك.

Advertisements

ويعاون سيفين أودفار موين المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

وضع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين قبل مباراة السوبر أمام الزمالك المقرر لها الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى، بالتنسيق مع توماس بينكيل مدرب الأحمال بالفريق، وتضمن البرنامج وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات بمعسكر الفريق فى الإمارات، بهدف تجهيزهم على النحو الأفضل بدنيا وفنيا قبل لقاء الزمالك على كأس السوبر المصرى.

على صعيد متصل، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات، وتم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه، بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك يوم الأربعاء على هامش مباراة السوبر المصرى، وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.