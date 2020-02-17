بركات: أتمنى عدم تحميل المنتخب بالضغوط.. ومهمتنا إعادة ثقة الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام عادل المحمدي

أكد محمد بركات، مدير الكرة بالمنتخب الوطني، أن المنتخب يمتلك لاعبين على مستوى عالي وقادرين على الصعود للمونديال والمنافسة على بطولة أمم أفريقيا.

وأضاف مدير الكرة في تصريحات تلفزيونية: "الجماهير كانت مستاءه من أداء المنتخب بسبب بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، وهذا ما ظهر في مباراة كينيا في برج العرب، من خلال التواجد الجماهيري القليل".

وتابع: "مهمتنا في المرحلة المقبلة إعادة ثقة الجماهير في المنتخب مجددا، نطالب اللاعبين بالتأهل لمونديال 2022 بقطر، والمنافسة على بطولة أمم أفريقيا المقبلة، وإمكانيات اللاعبين تسمح بذلك".

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وعن الهجوم الذي يتعرض له الجهاز الفني علق مدير المنتخب: "أتمنى المساندة والدعم للجهاز الفني، من قبل الجماهير ووسائل الإعلام" .

وأتم تصريحاته قائلا: "الجهاز الفني حريص على إعطاء كل لاعب حقه، إلا أن هناك بعض الفترات تحتاج إلى التريث، لأن الجهاز الفني يكون مشغولاً ببعض الأمور الخاصة بالمنتخ كاختيار اللاعبين، لذا أتمنى الدعم للمنتخب، وعدم تحميله بالضغوط خلال الفترة المقبلة".

ومن المقرر أن يكون تجمع المنتخب المقبل في مارس، حيث يلعب الفراعنة أمام توجو ذهابا وإيابا خلال الفترة من 23 حتى 31 مارس المقبل.