محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفريق الأكثر إصرارًا خلال المباراة هو الذي سيحقق الفوز ببطولة السوبر المحلي، لافتًا إلى أن لاعبي الفريق الأبيض عليهم احترام الأهلي.
ويلتقي الزمالك مع الأهلي في تمام السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.
وخلال تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية قال أحمد مرتضى: "الأهلي فريق كبير، لازم نعمل حسابه، أتمنى من اللاعبين التركيز خلال المباراة، أتمنى تقديم مباراة جيدة".
وأضاف: "معنويات الفريق جيدة جدًا بعد تحقيق السوبر الافريقي، نتيجة المباراة ستحسم خلال 90 دقيقة، الفريق الأكثر إصرارًا هو الأقرب للفوز بالسوبر".
جدير بالذكر أن الزمالك يخوض مباراة السوبر باعتباره بطلًا لكأس مصر، بينما حقق الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر "لازم نعمل حساب للأهلي".. أحمد مرتضى يحذر لاعبي الزمالك قبل مباراة السوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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