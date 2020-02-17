بنشرقي يوجه رسالة لجمهور الزمالك بعد الوصول للإمارات.. ويؤكد: جئنا للتتويج بالسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد المغربي أشرف بنشرقي نجم نادي الزمالك، أن فريقه جاء إلى الإمارات، من أجل الفوز بالسوبر المصري.

ويلتقي الأهلي والزمالك مساء يوم الخميس المقبل، في كأس السوبر المصري، في أبو ظبي.

وأوضح بنشرقي في تصريحات تليفزيونية لقناة أبو ظبي عقب وصول البعثة إلى الإمارات، أن الأجواء كروية قبل مباراة السوبر.

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ووجه الشكر لجماهير الزمالك: "جمهورنا غني عن التعريف، موجود في أي مكان في العالم".

وأكمل: "نعمل مباراة بمباراة، لا تشابه بين واحدة والأخرى، لازم في تركيز كبير وقوة بدنية لنكسب اللقب"

وفاز الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي يوم الجمعة الماضية، في قطر.