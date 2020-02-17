بالفيديو.. بعثة الزمالك تصل الإمارات استعدادًا لمباراة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
وصلت منذ قليل بعثة نادي الزمالك، لمدينة أبوظبي الإماراتية، وذلك استعدادا لخوض مباراة كأس السوبر المصري.
ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي بملعب استاد محمد بن زايد على لقب كأس السوبر المصري.
ووصلت بعثة الزمالك ظهر اليوم الإثنين لمطار أبوظبي، وتواجد عدد من جماهير نادي الزمالك بالمطار من أجل استقبال البعثة.
وقام أشرف بنشرقي لاعب وسط الزمالك، والذي ساهم بشكل كبير في تتويج الزمالك الأخير بكأس السوبر الأفريقي، بالتوقيع على "بوستر" يحمل صورته من جانب طفلين من محبي الزمالك.
وقامت الجماهير المتواجدة بالمطار الهتاف والغناء للزمالك فور وصول البعثة.
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