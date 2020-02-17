إسماعيل يوسف: الفوز بالسوبر الأفريقي منحنا دفعة معنوية قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن مباريات القمة بين الأهلي والزمالك خارج التوقعات، لافتًا إلى أن فوز الفريق الأبيض بمباراة السوبر الأفريقي منحه دفعة معنوية كبيرة.

وكان الزمالك قد حقق الفوز ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بنتيحة 3-1، ويستعد الفريق الأبيض لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي.

وخلال تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية قال إسماعيل يوسف: "مباريات القمة دائمًا خارج التوقعات، أتمنى تقديم الأهلي والزمالك مباراة تليق باسم الناديين".

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وأضاف: "بالتأكيد أتمنى فوز الزمالك، التتويج بالسوبر الأفريقي منحنا دفعة قوية بعد العرض الجيد والمميز الذي قدمه الفريق أمام الترجي".

وأتم يوسف قائلًا: "أتمنى تواجد الجماهير بشكل مكثف في المدرجات لدعم ومساندة النادي".

جدير بالذكر أن المباراة ستقام في تمام السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.