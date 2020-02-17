"كامل العدد وعودة رمضان".. الأهلي يعلن قائمته للسوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى الإمارات، استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري، المقرر يوم الخميس المقبل.

وضم فايلر جميع اللاعبين لقائمة المباراة، باستثناء الرباعي المصاب حمدي فتحي، وكريم نيدفيد، محمد ومحمود، وسعد سمير، بالإضافة لصالح جمعة، الذي أعلن الأهلي الاستغناء عن خدماته.

وجاءت القائمة التي ضمت 24 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي

الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - محمود وحيد

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الوسط:حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم "كهربا" – وليد سليمان – أحمد الشيخ.

الهجوم: مروان محسن – أليو بادجي - جونيور أجايي

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي إلى أبو ظبي في الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، لتصل إلى أبو ظبي في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت الإمارات.

وتوج النادي الأهلي بالدوري، فيما توج الزمالك بالكأس، ليتقابل الفريقان في السوبر المصري بالإمارات، للمرة الثالثة في التاريخ الذي يقام خارج مصر.