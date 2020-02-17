مدير التعاقدات السابق بالأهلي: صالح جمعة سيندم على الفرصة التي أضاعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قال هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق في الأهلي، أن صالح جمعة لاعب الفريق، سيندم على الفرصة التي أضاعها في القلعة الحمراء.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي أكد في وقت سابق أن صالح جمعة لن يكون في حساباته خلال الفترة المقبلة.

وقال عرابي خلال مقابلة تلفزيونية بقناة النهار ببرنامج "نمبر وان": "حاربت من أجل ضم صالح جمعة للأهلي، وحزين جدًا عليه، هو موهبة لا تتكرر كثيرًا".

وتابع عرابي: "لكن لا أعرف الكواليس داخل الأهلي، لا أعلم ما الذي وصل به لهذا الحد، وبالتأكيد هو له ما له وعليه ما عليه".

وأضاف مدير التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء: "من يترك فرصة اللعب في القلعة الحمراء يكون لاعبًا غبيًا أيًا كان من هذا اللاعب وسيندم طوال حياته".

وأردف: "لو أتتني الفرصة لألعب لصالح الأهلي، ولدي الموهبة ولدي الامكانيات لكي أحفر اسمي مع جمهوره ومعنوياً وماديا وتاريخيا، وأفرط في هذه الفرصة، إذن ليس لدي عقل، وسأندم ندم عمري طوال حياتي".

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وأكمل هيثم عرابي: "إذا كان صالح ظالم أو مظلوم سوف يندم، لأن الذي يحدث هذا يسمى مهزلة".

وأضاف عرابي: "هل ليس هناك لاعبون في الأهلي أو الزمالك يصنعون مشاكل مثل صالح؟، ولكن هناك لاعبون يخفون أفعالهم، ويستطيعون إصلاح أخطائهم ويعودون مرة أخرى لحالتهم".

وأكد هيثم عرابي أنه شاهد على واقعتين تعرض صالح جمعة للظلم فيهم: "مشكلة صالح إن مشاكله بتكبر في الإعلام، وأنا شاهد على واقعتين تعرض خلالهما للظلم".

ووجه عرابي رسالة لصالح جمعة: "أقول لصالح إنه يفوق، لأنه سيندم، وفرصة الأهلي لن تأتي مرة أخرى له، ويمكنني إرسال له أسامي لاعبين على مدار الخمس سنوات الماضية أن هناك لاعبين رحلوا عن الأهلي وندموا بعد رحيلهم".

واختتم تصريحاته: "على صالح جمعة الذهاب لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وللمدرب وأن يقول لهم أنه سيقاتل على الفرصة".

يذكر أن صالح جمعة كان أحد اللاعبين الذين انضموا للأهلي خلال ولاية هيثم عرابي، حيث انضم للأحمر قادما من إنبي في عام 2015.