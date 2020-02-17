بالفيديو.. مناقشة ساخنة على الهواء بين القيعي وميدو وغالي بسبب "أموال الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

دخل أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك وتوتنهام وأياكس السابق، في مناقشة ساخنة في برنامج "القاهرة أبو ظبي" مع الثنائي عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، وحسام غالي مدير الكرة الحالي بنادي الجونة ونجم الأهلي السابق، بسبب تغطية الأندية المصري لنفقاتها من مداخيل كرة القدم.

وقال ميدو: "أتمنى ألا يحتاج الأهلي والزمالك لأي شخص مهما كانت مكانته في دعم فريق كرة القدم".

وضرب "العالمي" مثالا بقيام تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ورئيس هيئة الترفيه السعودي، بدفع رواتب بعض اللاعبين وإنهاء بعض الصفقات، مثل أزمة عبدالله السعيد الذي عاد للنادي الأهلي بعد التوقيع للزمالك.

وأضاف: "لا يوجد نادي في مصر يصرف على كرة القدم من مداخيل كرة القدم"، مشيرًا إلى أن تركي آل الشيخ دعم الزمالك في عدد كبير من الصفقات بينهما حمدي النقاز، وفرجاني ساسي، وغيرهم من اللاعبين.

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من جانبه رد عدلي القيعي بأن النادي الأهلي يلتزم بكافة الالتزامات التعاقدية بأمواله التي يحصل عليها من حقوق الرعاية والبث التليفزيوني، ودخل المباريات، وانتقالات اللاعبين والإعارات.

وأكمل القيعي: "أساس الإدارة في الأهلي أن يدار بموارد النادي الأهلي، وإذا جاء دعم يكون شيء جيد، ولكن يدخل عن طريق إدارة النادي الأهلي"، مضيفا: "بالفعل جاء دعم، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، وجزء من هذا الدعم إعارة اللاعبين بما لك من نفوذ وعلاقات بمبالغ تساعد النادي الأهلي".

واستدرك: "ولكن الخطورة أن تتعرض لأزمة إذا تم رفع هذا الدعم".

كما علق حسام غالي: "من دعم النادي الأهلي؟.. الأهلي لديه القدرة على الصرف على كرة القدم دون مساعدة.. وعبدالله السعيد لم يحصل على مقابل مادي من النادي الأهلي أو تركي آل الشيخ للبقاء داخل جدرانه، وإنما حصل على مقابل نظير انتقاله لنادي أهلي جدة السعودي"، متسائلاً: "كيف يحصل على مقابل مادي وهو لم يلعب للأهلي بعدها".