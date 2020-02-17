سيد عبدالحفيظ وعدلي يستقبلان بعثة الأهلي في الإمارات

يستقبل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، بعثة الفريق في مطار أبوظبي، مساء اليوم الاثنين.

حرص الثنائي على السفر، أمس، قبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الإمارات؛ للترتيب لاستقبال البعثة وحجز فندق الإقامة ومعاينة ملعب التدريب.

تطير بعثة الفريق إلى الإمارات في الثانية بعد ظهر اليوم، على أن تصل أبو ظبى في الثامنة والنصف مساء. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على

كأس السوبر في السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

وضمت القائمة كلا من : شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور –

عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ. وتطير بعثة الفريق إلى الإمارات في الثانية بعد ظهر اليوم على أن تصل إلى أبو ظبى في الثامنة والنصف مساء. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في بطولة كأس السوبر في السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.