اخبار الرياضه

بدء توافد لاعبي الأهلي لمطار القاهرة للسفر إلى الإمارات للمشاركة بالسوبر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في التوافد إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى الإمارات.

وتطير بعثة الفريق إلى الإمارات في الثانية بعد ظهر اليوم، على أن تصل إلى أبو ظبي في الثامنة والنصف مساء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر في

السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

ضمت القائمة كلا من : شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم –

أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء توافد لاعبي الأهلي لمطار القاهرة للسفر إلى الإمارات للمشاركة بالسوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا