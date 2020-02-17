بدء توافد لاعبي الأهلي لمطار القاهرة للسفر إلى الإمارات للمشاركة بالسوبر

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في التوافد إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى الإمارات.

وتطير بعثة الفريق إلى الإمارات في الثانية بعد ظهر اليوم، على أن تصل إلى أبو ظبي في الثامنة والنصف مساء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر في

السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

ضمت القائمة كلا من : شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم –

أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.