التشكيل المتوقع لأهلى جدة لمواجهة استقلال طهران الإيراني بدوري أبطال آسيا

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي نظيره استقلال طهران الإيراني، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2020.

ويتواجد الأهلي السعودي في المركز الأول

في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل استقلال طهران الإيراني المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط .من المتوقع أن يبدأ مازن بهكلي المدير الفنى المؤقت لأهلى جدة المباراة بالتشكيل الآتى :حراسة المرمى : ياسر المسيليم.خط الدفاع : عبدالله الحسون، محمد آل فتيل، محمد خبراني، لوكاس ليما.خط الوسط : على الأسمري، حسين المقهوي، عبد الفتاح عسيري، سلمان مؤشر، ماركو مارين.خط الهجوم : عمر السومة .