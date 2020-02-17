موعد مباراة الهلال وشباب الأهلى في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

يحل فريق الهلال السعودي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق شباب الاهلى الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء على استاد راشد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانيه من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

يتصدر الهلال ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن الثاني باختاكور، بينما يتذيل شباب الأهلي و شاهر خودور الترتيب بدون نقاط.

تنطلق مباراة الهلال وشباب الاهلى في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر، الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الاهلى :

تذاع مباراة الهلال و شباب الاهلى بشكل حصري عبر قناة "bein sports 1 HD" بصوت المعلق حفيظ دراجي.

تاريخيا لعب الهلال مع الفرق الإماراتية آسيويا 28 مباراة، فاز في 14 مباريات، وخسر 5 مباريات، وتعادل في 9 لقاءات، وسجل مهاجموه 45 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 29 هدفًا.

نجح نادي الهلال في تحقيق الفوز علي نظيره فريق شهر خودرو الإيراني في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا بنتيجة هدفين دون رد.

وأحرز ثنائية الهلال السعودي أندريه كاريلو و بافيتيمبي جوميز في الدقيقتين ٤٥، ٦٩ من زمن اللقاء.

وكان الهلال توج باللقب القاري الموسم الماضي، بعد فوزه على فريق أوراوا ريد الياباني 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليتوج فريق الهلال باللقب الغائب عن خزائنه نحو 19 عاماً.

ويمكنكم مشاهدة المباراة في موعدها من هنا السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية ، الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الاهلى :تذاع مباراة الهلال و شباب الاهلى بشكل حصري عبر قناة "bein sports 1 HD" بصوت المعلق حفيظ دراجي.تاريخيا لعب الهلال مع الفرق الإماراتية آسيويا 28 مباراة، فاز في 14 مباريات، وخسر 5 مباريات، وتعادل في 9 لقاءات، وسجل مهاجموه 45 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 29 هدفًا.نجح نادي الهلال في تحقيق الفوز علي نظيره فريق شهر خودرو الإيراني في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا بنتيجة هدفين دون رد.وأحرز ثنائية الهلال السعودي أندريه كاريلو و بافيتيمبي جوميز في الدقيقتين ٤٥، ٦٩ من زمن اللقاء.وكان الهلال توج باللقب القاري الموسم الماضي، بعد فوزه على فريق أوراوا ريد الياباني 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليتوج فريق الهلال باللقب الغائب عن خزائنه نحو 19 عاماً.ويمكنكم مشاهدة المباراة في موعدها من هنا

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