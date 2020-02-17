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شاهد.. محمد فضل ووليد العطار يزوران الاتحاد الإماراتي

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 زار محمد فضل، عضو لجنة إدارة الاتحاد، ووليد العطار، المدير التنفيذي، مقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الإثنين، على هامش

إقامة مباراة السوبر المصري في أبوظبي.

 كان في استقبال فضل والعطار محمد بن هزام، الأمين

العام للاتحاد الإماراتي، الذي قدم درع الاتحاد تكريمًا لهما.

 يلتقي الأهلي والزمالك في السابعة مساء الخميس المقبل، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات على لقب السوبر المحلي.

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