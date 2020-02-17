فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك بالسوبر المصري

حدد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين التي ترافق بعثة الأهلي إلى الإمارات؛ استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر.

وضمت القائمة كلا من : شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم

– أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

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وتطير بعثة الفريق إلى الإمارات في الثانية بعد ظهر اليوم على أن تصل إلى أبو ظبى في الثامنة والنصف مساء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في بطولة كأس السوبر في السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.