كرة خاصة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

تسلم الاتحاد المصري لكرة القدم من الشركة الراعية لملابس الاتحاد كرة تم إنتاجها خصيصا لمباراة السوبر المصري المقرر إقامتها، يوم الخميس المقبل، بين فريقي الأهلي والزمالك باستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي .

صرح محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد المشرف على السوبر وملف التعاقد مع شركة الملابس أن كرة مباراة السوبر هي نفسها التي تستخدم في مباريات الدوري الإسباني، وقد طبع على كرة المباراة شعارات ناديي الأهلي والزمالك

وبطولة السوبر.

كان الاتفاق قد تم على الكرة الجديدة في جلسة التفاوض الأخيرة التي حضرها أحمد عبد الله ومحمد فضل عضوا اللجنة وحمادة زاهر مدير التسويق ممثلين عن الاتحاد المصري مع الشركة العالمية في زيارتهم الأخيرة إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يتسلم اليوم طرفا مباراة السوبر النسخ الخاصة بكل منهما من كرة البطولة، فيما تم الاتفاق مع الشركة العالمية

أيضا على مزيد من الكرات الشهر المقبل لتوزيعها على كافة أندية الممتاز واعتمادها ككرة رسمية لمباريات الدوري اعتبارا من الدور الثاني والأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر إضافة إلى الملابس الجديدة الخاصة بالحكام حسب الاتفاق الجديد مع الشركة.

وتشهد أبو ظبي الكشف عن الكرة الجديدة قبل مباراة السوبر، حيث ستقام بها المباراة الاستعراضية بين عدد من النجوم القدامى لفريقي الأهلي والزمالك بالصالة المغطاة بنادي الجزيرة يوم الأربعاء المقبل والتي دعي لمتابعتها 500 مشجع من كل فريق لتوطيد العلاقات الطيبة بين جماهير الناديين قبل الحدث الكبير الذي ينتظره الجميع يوم الخميس المقبل.