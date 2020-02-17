ابطال سلاح الشيش يتجمعون بالقاهرة فى كأس العالم للعبة

تحتضن القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 23 فبراير الجارى ابطال العالم فى سلاح الشيش وذلك فى بطولة كأس العالم لسلاح الشيش مصر 2020 احدى الجولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 . ويتنافس فى هذه الجولة المؤهلة 200 لاعبا يمثلون 42 دولة من مختلف انحاء العالم من بينهم ابطال مصر . وصرح عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح بأنه من ضمن الدول المشاركة فى البطولة الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وإيطاليا وفرنسا وكوريا وروسيا وكندا والبرازيل والارجنتين والصين التى وصلت للقاهرة بالفعل وأوكرانيا وإسبانيا وكرواتيا والبرتغال وسلوفاكيا وتايلاند والمجر واستراليا والتشيك وقبرص واليونان والدنمارك وجورجيا وبولندا وبلجيكا والنمسا وهونج كونج وفنزويلا وغيرها من الدول . مصر . وصرح عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح بأنه من ضمن الدول المشاركة فى البطولة الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا وإيطاليا وفرنسا وكوريا وروسيا وكندا والبرازيل والارجنتين والصين التى وصلت للقاهرة بالفعل وأوكرانيا وإسبانيا وكرواتيا والبرتغال وسلوفاكيا وتايلاند والمجر واستراليا والتشيك وقبرص واليونان والدنمارك وجورجيا وبولندا وبلجيكا والنمسا وهونج كونج وفنزويلا وغيرها من الدول . قال أن هناك اربع دول عربية ايضا مشاركة فى البطولة وهى مصر البلد المضيف وتونس والكويت والجزائر . اضاف قائلا ان المنافسات ستقام جميعها بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة على مدار ثلاثة ايام خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير الجارى فردى وفرق .

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