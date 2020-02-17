موعد مباراة أهلى جدة واستقلال طهران الإيراني في دوري أبطال آسيا.. والقنوات الناقلة

يستضيف استاد جابر الأحمد الدولي، مساء اليوم، مواجهة فريق أهلى جدة أمام فريق استقلال طهران الإيراني، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

يتواجد الأهلي السعودي في المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل استقلال طهران الإيراني المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط .

موعد مباراة أهلى جدة واستقلال طهران :

تقام مباراة فريق أهلى جدة ضد فريق استقلال طهران في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية

الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أهلى جدة واستقلال طهران :

تذاع مباراة أهلي جدة واستقلال طهران بشكل حصري عبر قناة "bein sports 1 HD" بصوت المعلق رؤوف خليف.

افتتح أهلى جدة مشاوره في البطولة بالتعادل الإيجابي مع فريق الوحدة الإماراتي بنتيجة ١_١ على استاد آل نهيان، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

كما تعادل فريق استقلال طهران الإيراني مع الشرطة العراقي في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.

التقى أهلى جدة الفرق الإيرانية في ١٨ مباراة ببطولة دوري أبطال آسيا، استطاع أهلى جدة تحقيق الفوز في ٩ مباريات، وخسر في ٥ لقاءات، وحسم التعادل أربع مواجهات. تقام مباراة فريق أهلى جدة ضد فريق استقلال طهران في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر.الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة السابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.القنوات الناقلة لمباراة أهلى جدة واستقلال طهران :تذاع مباراة أهلي جدة واستقلال طهران بشكل حصري عبر قناة "bein sports 1 HD" بصوت المعلق رؤوف خليف.افتتح أهلى جدة مشاوره في البطولة بالتعادل الإيجابي مع فريق الوحدة الإماراتي بنتيجة ١_١ على استاد آل نهيان، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.كما تعادل فريق استقلال طهران الإيراني مع الشرطة العراقي في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.التقى أهلى جدة الفرق الإيرانية في ١٨ مباراة ببطولة دوري أبطال آسيا، استطاع أهلى جدة تحقيق الفوز في ٩ مباريات، وخسر في ٥ لقاءات، وحسم التعادل أربع مواجهات.

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