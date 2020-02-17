اليوم.. 7 مباريات قوية في دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة والصعيد

تنطلق اليوم الإثنين 7 مباريات قوية في مجموعة القاهرة والقناة ومباراة واحدة في مجموعة الصعيد مؤجلة من أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر في دورى القسم الثانى وتنطلق جميع القاءات في تمام الساعة الثانية ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

حيث يستضيف تليفونات بنى سويف بقيادة أبو العينين شحاته نظيره البنك الأهلى متصدر برصيد 31 نقطة في مجموعة الصعيد.

ويستضيف الترسانة نظيره جمهورية شبين على ملعب حسن الشاذلي.

بينما يحل فريق النجوم ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب السويس

ويستضيف فريق سيراميكا كيلوباتر متصدر المجموعة نظيره الزرقا

ويحل الداخلية وصيف المجموعة ضيفًا على نظيره القناة

بينما يستضيف كوكاكولا نظيره المريخ البورسعيدي

ويحل النصر ضيفًا على نظيره بتروجيت.

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يحتل سيراميكا كليوباترا صدارة المجموعة برصيد 29 نقطة، ويأتي الداخلية في

المركز الثاني برصيد 24 نقطة، وجاء بتروجت في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، والنجوم في المركز الرابع برصيد 21 و منتخب السويس في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

ويتواجد القناة والنصر في المركزين والسادس والسابع برصيد 19نقطة، وجاء كوكاكولا وجمهورية شبين في المركزين الثامن والتاسع برصيد 17نقطة.

وجاء الترسانة في المركز العاشر برصيد 14 نقاط، بينما حل المريخ البورسعيدي في المركز الحادي العاشر برصيد 11 نقطة، والزرقا في المركز الاخير برصيد 8 نقاط.