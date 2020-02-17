اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة اهلي جدة والاستقلال بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الاهلي اليوم YALLA Ahly

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ننشر رابط قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب تلك القناة الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن بث مباريات الأندية السعودية في بطولة آسيا داخل المملكة وخارجها، وذلك حتى بيع حقوق بث مباريات البطولة الآسيوية، المعلقين على قناة اليوتيوب الخاصة بالاتحاد الآسيوي سعوديين، كما تقدم القناة الاستوديوهات التحليلية المتميزة لتلك المباريات.

مباراة الهلال والأهلي الإماراتي منقولة على قناة الاتحاد الآسيوي اليوتيوب

يحل الهلال السعودي ضيفًا على فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي، مساء اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا 2020، المعلق على مباراة الهلال والأهلي الإماراتي عبر قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب سوف يكون المعلق السعودي عبدالله الحربي، تبدأ المباراة عند الساعة 4.30 مساء بتوقيت الرياض.

قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب تذيع مباراة الأهلي والاستقلال الإيراني

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يستضيف استاد جابر الأحمد بالكويت موعد مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى من البطولة الآسيوية، عبدالله الغامدي هو المعلق على المباراة عبر قناة يوتيوب الاتحاد الآسيوي على شبكة الإنترنت، تبدأ تلك المباراة المرتقبة عند الساعة 6.30 مساء بتوقيت السعودية.

رابط قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب

تُقدم تلك القناة المتميزة، استوديوهات تحليلية رائعة لمباريات دوري أبطال آسيا 2020، بمشاركة نجوم التحليل الكروي الرياضي في المملكة العربية السعودية وآسيا، وتحظى تلك القناة بنسب مشاهدة كبيرة جدًا، رابط القناة هو:

رابط قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب

يذكر أن قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب، كانت قد بدأت في بث مباريات الهلال والأندية السعودية في آسيا من نهاية النسخة الماضية من البطولة.