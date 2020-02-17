اونلاين | رابط سريع .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الإثنين 17/2/2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع .. مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الإثنين 17/2/2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل تشيلسي المباراة، وهو في المركز الرابع، برصيد 41 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

ينتظر متابعو الكرة الإنجليزية مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، والتي تعد قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام في ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الإثنين.

يغيب عن «البلوز» ماركو فان جينكل بسبب الإصابة إلى جانب الجناح الأمريكي المتألق كريستيان بوليسيتش فيما يمكن ألا يشارك كل من روبن لوفتيس تشيك والمهاجم الصاعد تامي أبراهام وأولفيه جيرو، أما مانشستر يونايتد فيغيب عنه كلًا من الفرنسي بول بوجبا والإنجليزي ماركوس راشفورد وأكسيل توانزيبي وسكوت ماكتومناي إلى جانب الوافد الجديد أوديون إيجالو المشكوك في مشاركته وتيموثي فوسو مينساه.

ويأتي فريق تشيلسي في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، أما مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

وفي المباراة الماضية تعادل تشيلسي مع ليستر سيتي بهدفين لكل فريق، سجل للثعالب هارفي بارنيس في الدقيقة 54 وبينجامين تشايلويل في الدقيقة 64 أما للبلوز فسجل أنتونيو روديجر في الدقيقتين 46 و71.

أما مانشستر يونايتد فتعادل مع وولفرهامبتون بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة و20:00 بتوقيت جرينتش.

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ملعب مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 2 و beIN Sports 4K

حكم مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يدير المباراة الحكم أنتوني تايلور.

معلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يعلق على المباراة علي محمد علي.

تشيلسي و مانشستر يونايتد الساعة 10 علي قناة 2