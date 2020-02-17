اونلاين | بدون تقطيع.. شاهد بث مباشر مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم 17-2-2020 في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع.. شاهد بث مباشر مانشستر يونايتد ضد تشيلسي اليوم 17-2-2020 في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، ستكون مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات تشيلسي ومانشستر يونايتد

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من تشيلسي ومانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019 / 2020 بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة:

تشيلسي، المركز الرابع، يمتلك في رصيده 41 نقطة.

مانشستر يونايتد، المركز التاسع، يمتلك في رصيده 35 نقطة.

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يستضيف فريق تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد، اليوم، الإثنين، في قمة الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق علي محمد علي.

ترتيب تشيلسي ومانشستر يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي

يدخل تشيلسي المباراة، وهو في المركز الرابع، برصيد 41 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

ينتظر متابعو الكرة الإنجليزية مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، والتي تعد قمة الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام في ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الإثنين.

تشيلسي و مانشستر يونايتد الساعة 10 علي قناة 2