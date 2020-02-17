اونلاين | رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة اهلي جدة واستقلال طهران بث مباشر رابط ماتش Ahly يلا شوت PLUS رابط مباراة الاهلي NOW

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مباراة الهلال وشباب الأهلي عبر قناة الاتحاد الآسيوي

وقد أكدت قناة الأتحاد الاسيوي علي نقل مباراة الهلال السعودي وشباب الأهلي في البطولة الأسيوية اليوم الاثنين 17 / 2 / 2020 وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة والنصف عصرا بتوقيت جمهورية مصر العربية، ويعلق علي المباراة المعلق الكبير عبدالله الحربي عبر قناة الأتحاد علي موقع اليوتيوب.

مباراة الأهلي واستقلال طهران عبر قناة الاتحاد الآسيوي

وقد أشارت أيضا قناة الأتحاد الاسيوي علي نقل مباراة الاهلي السعودي امام استقلال طهران في البطولة الأسيوية اليوم الاثنين 17 / 2 / 2020 وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، ويعلق علي هذة المباراة المعلق الكبير عبدالله الغامدي عبر قناة الأتحاد الاسيوي يوتيوب.