اونلاين | «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال ضد شباب اهلي دبي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الهلال beIN SPORT جوميز

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يستقبل فريق شباب اهلي دبي نظيرة فريق الهلال السعودي ، وذالك لحساب مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري ابطال اسيا ، في يوم الأثنين الموافق 17 فبراير الجاري ، علي ملعب راشد بالنادي الأهلي ، وكان الفريق قد تمكن من تحقيق الفوز في المباراة الاولي له في البطولة علي فريق باديديه الأيراني بننيجة هدفين مقابل لا شئ ، وعلي الجانب الأخر تلقي شباب الأهلي الهزيمة من فريق باختاكور الأوزبكي بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحتل الفريق السعودي الصداره ، كما هو في الدوري السعودي ، الذي يمتلك في الفريق 41 نقطة بعد الفوز الأخير علي فريق الفيحاء بهدف محمد البريك في الشوط الثاني ، في حين ان الفريق الأماراتي يبحث عن الأنتصار الاول له في البطولة .

وصلت بعثة الهلال، إلى مدينة دبي الإماراتية مساء يوم السبت الماضي ، وشهد مران الفريق تواجد الثنائي ياسر الشهراني وعبدالله عطيف ، وذلك بعد تعافيهم من الإصابة التي لحقت بهم في الفترة الأخيرة ، ولكن يبقى محمد الشلهوب بعيداً عن تلك المباراة لأنه لا يزال يواصل برنامجه التأهيلي ، ويري الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال ، أن الفريق اتي الي دبي للعودة بالثلاث نقاط ، ولا نفكر في أي شئ سوي الفوز لتأمين الصدارة و الصعود مبكرا من تلك المجموعة ، و التي تضم كلا من باختاكور الأوزبكي و باديديه الأيراني ، و الذي يجمع بينهم لقاء في اليوم التالي ، علي الجانب الأخر فيدخل شباب الأهلي اللقاء وهو يمتلك القوة في العامل البدني ، و أخد الفريق راحة لمدة 6 أيام منذ اخر لقاء خاضة و كان امام باختاكور في يوم الأثنين الماضي ، عكس ما كان علية الهلال الذي خاض لقاء في تلك الفترة .