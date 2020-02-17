اونلاين | رابط سريع.. مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر اليوم 17/02/2020 الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع.. مشاهدة مباراة ميلان وتورينو بث مباشر اليوم 17/02/2020 الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق إيه سي ميلان مع نظيره تورينو، في المباراة التي تنطلق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والتي تقام على استاد “سان سيرو” في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الإيطالي.

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة الإ ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة الإ ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر beIN Sports HD 4

تشكيل ميلان المتوقع أمام تورينو في الدوري الإيطالي:

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في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

في الدفاع: ثيو هيرنانديز – أليسيو رومانيولي – سيمون كاير – دافيد كالابريا

في الوسط: أنتي ريبيتش – إسماعيل بن ناصر – فرانك كيسي – صامويل كاستييخو

في الهجوم: هاكن كالهانغولو – زلاتان إبراهيموفيتش

ميلان و تورينو الساعة 9.45 علي قناة 4