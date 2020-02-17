اونلاين | الموقف النهائي من مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك بالسوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموقف النهائي من مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك بالسوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر الدفع بالاعب رمضان صبحى أمام الزمالك، ولكن كبديل وليس كأساسي، فى بطولة السوبر المصري المقرر لها الخميس المقبل بالإمارات.

ويفكر فايلر بتواجد بـ رمضان صبحى في القائمة النهائية للأهلي ليكون على دكة البدلاء ويمكن الدفع به حسب مجريات المباراة.

وقد نوه الجهاز الطبى بالأهلى، على عدم الدفع به كأساسي ومشاركته بشكل تدريجى، لتجنب عودة الإصابة للاعب.

وتأخرت عودة رمضان صبحى من الإضابة التى تعرض لها قبل أكثر من شهر بسبب مشاركته فى التدريبات الجماعية قبل لقاء الهلال السودانى، مما أدى إلى بعض المضاعفات فى إصابته.