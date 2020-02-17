رياضة | لويس سواريز يصدم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لويس سواريز يصدم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح اسطورة نادي ​برشلونة الاسباني ​لويس سواريز​ ان الفريق الكتالوني لن يحقق اي لقب محلي أو أوروبي هذا الموسم.

قال صاحب الـ84 عامًا: "هذا الفريق لا يمتلك قلبًا أو عدوانية وهو ليس لديه اي شيء باستثناء اللقطات الكبيرة من لاعبيه الكبار".

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وتابع: "برشلونة لن يحقق شيئًا هذا العام هذا هو شعوري الواضح حقًا".

وحقق برشلونة الفوز على فريق خيتافي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في اطار منافسات الدوري الاسباني "الليجا".

يذكر أن برشلونة قد أقال مدربه إرنستو فالفيردي الشهر الماضي وحلّ محله كيكي سيتيين مدرب ​ريال بيتيس​ السابق لكن يظل الأداء عليه علامات استفهام كبيرة حتى الآن.