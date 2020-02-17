رياضة | أسباب تجعل جوارديولا بعيد عن يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسباب تجعل جوارديولا بعيد عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب رحيل المدرب الإسباني ​بيب جوارديولا​، عن تدريب ​مانشستر سيتي​ نهاية الموسم بعد العقوبة التي فرضت على النادي من اليويفا بمنعه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين، وتغريمه 30 مليون يورو لخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وكشفت تقارير أن ​يوفنتوس​ يريد التعاقد مع جوارديولا لخلافة المدرب ​ماوريسيو ساري​ بسبب سوء الأداء والنتائج.

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ووفقًا للصحيفة الإيطالية "توتو سبورت" أن فرص تولي جوارديولا، تدريب السيدة العجوز لا تتعدى الـ5% موضحة أن السبب الأول هو راتب المدرب الإسباني المرتفع، أما السبب الثاني فهو إمكانية دخول برشلونة على خط المفاوضات لإستعادته.

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واختتمت الصحيفة أن البيانكونيري قد يقيل ساري بالفعل نهاية الموسم، لتراجع أداء الفريق، لكنه سيتجه لتعيين مدرب آخر غير جوارديولا لتلك الأسباب.