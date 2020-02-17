رياضة | أسباب تجعل جوارديولا بعيد عن يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسباب تجعل جوارديولا بعيد عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب رحيل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن تدريب مانشستر سيتي نهاية الموسم بعد العقوبة التي فرضت على النادي من اليويفا بمنعه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لموسمين، وتغريمه 30 مليون يورو لخرق قواعد اللعب المالي النظيف.
وكشفت تقارير أن يوفنتوس يريد التعاقد مع جوارديولا لخلافة المدرب ماوريسيو ساري بسبب سوء الأداء والنتائج.
ووفقًا للصحيفة الإيطالية "توتو سبورت" أن فرص تولي جوارديولا، تدريب السيدة العجوز لا تتعدى الـ5% موضحة أن السبب الأول هو راتب المدرب الإسباني المرتفع، أما السبب الثاني فهو إمكانية دخول برشلونة على خط المفاوضات لإستعادته.
واختتمت الصحيفة أن البيانكونيري قد يقيل ساري بالفعل نهاية الموسم، لتراجع أداء الفريق، لكنه سيتجه لتعيين مدرب آخر غير جوارديولا لتلك الأسباب.