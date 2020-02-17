رياضة | الأهلي يخوض تدريباته الثلاثاء استعدادًا للسوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخوض تدريباته الثلاثاء استعدادًا للسوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد الدرندلي عضو مجلس الإدارة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في الثانية والنصف ظهر اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة الزمالك بالسوبر المصري.

ويخوض الفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، تدريباته غدٍ الثلاثاء بالإمارات، استعدادًا للمواجهة المرتقبة في السوبر.

ويفضل فايلر، منح اللاعبين راحة سلبية من تدريبات اليوم، خوفًا من التعرض للإجهاد بسبب السفر، حيث تغادر البعثة ظهر اليوم، لمواجهة الزمالك بقمة السوبر.

ومن المقرر أن يشهد مران الفريق غدٍ الثلاثاء، فرض السرية حيث سيكون مرانًا مغلقًا بأوامر من المدير الفني، والذي طالب بعدم حضور الإعلام.

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وكان فايلر أعلن قائمة الأهلي لمباراة الزمالك والتي جاءت كالآتي:-

شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد بالإمارات على لقب كأس السوبر المصري.