رياضة | الأهلي ضد الهلال.. موقعة الصدارة واستعادة الثقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ضد الهلال.. موقعة الصدارة واستعادة الثقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الاثنين مباراة الاهلي ضد الهلال والتي تجمع الفريقان على إستاد راشد في دولة الإمارات العربية المتحدة لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

ويطمح لاعبوا نادي الهلال في تحقيق الفوز بعد الإنطلاقة القوية التي حققوها بالفوز على شهر خودرو الإيراني بهدفين مقابل لا شيء فيما يتصدر الفريق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على المستوى المحلي .

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ووصل الفريق الأزرق إلى الصدارة برصيد 41 نقطة بفارق 3 نقاط كاملة عن فريق نادي النصر صاحب المركز الثاني .

ويدخل الفريق السعودي المباراة بصفوف مكتمله بعد أن إستعاد خدمات ياسر الشهراني وهتان باهبري بالإضافة إلى سالم الدوسري وعبد الله عطيف .

وفي الجهة المقابلة يسعى فريق نادي شباب الأهلي دبي إلى إستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الفوز بالمباراة وتحقيق الفوز الأول بعد الخسارة أمام باختاكور الأوزبكي في الجولة الأولى .