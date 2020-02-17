رياضة | ليونيل ميسي يصل دبي في مهمة غريبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليونيل ميسي يصل دبي في مهمة غريبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد اليوم الاثنين مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في حصول الدولي الإسباني ليونيل ميسي على إذن من المدير الفني للفريق كيكي سيتين للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .

وتوجه البولجا إلى دبي ومن المنتظر أن يعود يوم غداً الثلاثاء للعودة إلى تدريبات برشلونة في الوقت المُنتظر في الوقت الذي تأتي فيه زيارة اللاعب لدبي من أجل المشاركة في مؤتمر إكسبو الدولي والذي يقام في إمارة دبي بالإمارات .

ويعتبر ليونيل ميسي سفيراً للمؤتمر الدولي وقام بالسفر إلى دبي بطائرته الخاصة مع الطيار ولم يقرر أن يأخذ زوجته وأبناؤه في رحلته التي تبدو مختلفة تماماً عن السفريات الأخرى التي يقوم بها ويكون هدفها الأول تنمية كرة القدم .