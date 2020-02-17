رياضة | أول قرار من فايلر للاعبي الأهلي في رحلة الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول قرار من فايلر للاعبي الأهلي في رحلة الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إقامة تدريبات استشفائية للاعبين في فندق إقامة الفريق اليوم بالإمارات.

وحدد السويسري برنامج بدني واستشفائي للاعبين في الجيم الخاص بفندق إقامة اللاعبين مساء اليوم لتفادي إجهاد السفر ومنح الفريق الراحة اللازمة قبل خوض التدريبات بشكل طبيعي غدا الثلاثاء.

وتطير بعثة الأهلي إلى الإمارات في الثانية بعد ظهر اليوم على أن تصل إلى أبو ظبى في الثامنة والنصف مساء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر في السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي