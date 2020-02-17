رياضة | خالد الدرندلي يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلي قبل السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الدرندلي يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلي قبل السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الإمارات على التواصل مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة الذي سبق البعثة إلى هناك لبحث كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة.

وحرص الدرندلي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق ووسائل الانتقالات وملاعب التدريب وذلك قبل وصول البعثة إلى الإمارات بوقت كاف.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة بالأهلي إلى الإمارات في الثانية بعد ظهر اليوم على أن تصل إلى أبوظبي في الثامنة والنصف مساء.

ويستعد الاهلي لمواجهة الزمالك في بطولة كأس السوبر السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي