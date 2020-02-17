رياضة | برشلونة ضد خيتافي.. الإصابات تلقي بظلالها على البيت الكتالوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة ضد خيتافي.. الإصابات تلقي بظلالها على البيت الكتالوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت مباراة برشلونة ضد خيتافي التي جمعت الفريقان يوم السبت على ملعب الكامب نو لحساب مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الليجا بفوز البلوجرانا بهدفين مقابل هدف ليقلص الفريق الفارق مع المتصدر ريال مدريد الذي سقط في فخ التعادل مع سيلتا فيجو إلى نقطة يتيمة .

لكن الإصابات مازالت تلقي بظلالها على البيت الكتالوني بعد أن زاد عدد اللاعبين المتواجدين في مستشفى الفريق والتي إستقبلت الأوروجوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبلي وتأكد غيابهما لنهاية الموسم .

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كما شهدت مباراة برشلونة ضد خيتافي إصابة قوية للجناح الإسباني الطائر جوردي ألبا الذي أفادت بعض المصادر الصحفية إلى ان مده غيابه عن الملاعب سوف تمتد إلى ثلاثة أسابيع .

وفي حالة تأكدت تلك المدة فإن الفريق سوف يخوض بعض المباريات الهامة من دون الجناح الأيسر المميز للفريق مثل نابولي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى كلاسيكو الأرض بالليجا الإسبانية .

ويبقى السؤال متى ينتهي شبح الإصابات الذي يواجه برشلونة مؤخراً ؟